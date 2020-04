Suspenden establecimiento por falta de medidas sanitarias en el Holoch

Durante un operativo en el tianguis conocido como “el holoch” personal de la COPRISCAM apoyado con elementos de la policía estatal preventiva; visitó 55 puestos y orientó a 203 personas, sobre las medidas preventivas para mitigar la pandemia del Coronavirus.

Ahí mismo se suspendió un establecimiento por no cumplir con la sana distancia, no ofrecer gel antibacterial y el personal no portaba cubrebocas.

Algunos comerciantes de manera voluntaria aceptaron desalojar el sitio, sin embargo otros se resistieron por lo que se les conminó a cumplir con las disposiciones oficiales.