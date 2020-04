La vocera del Colegio de Médicos de Campeche, Martha Flor Faisal Blanco, exhortó a la población que no tiene necesidad de salir, a permanecer en casa para evitar que a futuro el sector salud colapse y no haya suficientes camas para atender a pacientes con coronavirus. Lamentó que aún existan personas que no tomen con seriedad la emergencia sanitaria.