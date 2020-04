En medio de la pandemia, resurge el ébola; el Congo registra su segunda muerte

República Democrática del Congo, 12 abr (Reuters) – La República Democrática del Congo registró una segunda muerte por ébola en unos días después de más de siete semanas sin un nuevo caso, dijo el domingo la Organización Mundial de la Salud.

El país tenía previsto poner fin el domingo al segundo brote más mortífero del virus del que se tenía constancia, hasta que el viernes se confirmó un caso en la ciudad oriental de Beni.

El brote ha matado a más de 2.200 personas desde agosto de 2018 en una zona del país donde la violencia de las milicias obstaculizó los esfuerzos para contenerlo.

La última víctima fue una niña de 11 meses de edad, que fue tratada en el mismo centro de salud que el caso anterior, un electricista de 26 años, dijo Boubacar Diallo, subdirector de incidentes de la respuesta de la OMS al ébola.

Las autoridades dicen que aún no está claro cómo el electricista contrajo la enfermedad. No tenía ningún contacto conocido con otros pacientes de ébola y no era un superviviente del virus que pudiera haber recaído, dijo el gobierno el viernes.

Los brotes o transmisiones puntuales son comunes hacia el final de los brotes de Ébola, y un nuevo caso no significa necesariamente que el virus se propagará de nuevo fuera de control.

El virus del Ébola causa fiebre, hemorragias, vómitos y diarrea y se propaga entre los humanos a través de los fluidos corporales. Durante este brote, mató a cerca de dos tercios de los infectados.

Dos nuevas vacunas han ayudado a contener el virus, aunque la desconfianza del público y los ataques de las milicias impidieron que los trabajadores de la salud llegaran a algunas zonas muy afectadas.

El sábado, un grupo de jóvenes arrojó piedras a un equipo de trabajadores de la OMS y al teniente de alcalde de Beni mientras intentaban descontaminar la casa del electricista y rastrear sus contactos, dijo Diallo.

“Para ellos el ébola se acabó”, dijo a Reuters. “La gente de aquí tiene algunos problemas para entender cómo este caso llegó justo dos días antes de la declaración del final”, añadió Diallo.

Fuente: Infobae