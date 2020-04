Probables nublados y lluvias para la próxima semana pero el calor no cederá

Para este “Sábado de Gloria” y “Domingo de Resurrección” continuará el tiempo estable en la península, lo cual alcanzaría temperaturas máximas de entre 40°C y 45°C, sin descartar valores superiores, esto principalmente en los estados de Yucatán y Campeche. Las sensaciones térmicas podrían superar incluso los 50 °C.

De igual forma, desde las próximas horas se presentará un nuevo evento de “Surada” previendo vientos máximos que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/ con rachas más fuertes, por lo que se recomienda a la población pesquera tomar precauciones.

Para la próxima semana, es posible que incremente el potencial de lluvias así como los nublados, debido a una vaguada inducida por un sistema frontal que se localiza sobre el golfo de México. No obstante, por el momento no se espera que sean significativas, aunque podrían presentarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, el calor no cederá.

FUENTE: METEOROLOGÍA DE YUCATÁN