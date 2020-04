Muere niño que cuidaba a su mamá con coronavirus en Estado de México

El pequeño Juan Eduardo quien acababa de cumplir 14 años de edad y se dedicaba a los labores de casa y de cuidar a su mamá quien fue diagnosticada con coronavirus, murió electrocutado.

Durante más de 20 días, Juan Eduardo estuvo al pendiente de su madre, la cuidaba y la alimentaba, sin embargo cuando Adriana comenzaba a recuperarse, su hijo falleció lamentablemente.

Adriana explicó que ayer por la tarde se sintió mal, presentaba problemas para respirar por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, pero el niño quiso quedarse en casa y cayó una fuerte lluvia que provocó que el agua se metiera a su casa.

De acuerdo con los vecinos, vieron al niño barrer y le indicaron que si lo ayudaban, pero él dijo que podía solo, al parecer el menor encendió la bomba de la cisterna y se electrocutó.

Mientras Adriana se encontraba en el hospital, se le informó que había salido de la fase crítica y contagiosa del coronavirus, por lo que esperaba salir con ansia para poder abrazar a su hijo, ya que días pasados acababa de cumplir 14 años de edad.

José Eduardo se dedicaba a cuidar a su madre, aseguraba que si a ella le pasaba algo, el se moría.

Mi hijo me dijo: Yo me quedo contigo

Señaló Adriana.

No se me va a olvidar que dijo: No mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos, y se vino conmigo y es algo que le voy a agradecer voy a estar muy agradecida con eso siempre»

Mencionó Adriana ayer por la tarde.

Cabe señalar que adriana es de oficio taxista y se contagio de coronavirus, ella desconoce cómo lo obtuvo, pues antes de sentirse mal, trasladó a varios pasajeros enfermos, algunos de gripa, otros con tos.

Cuando tuvo que entrar en cuarentena, por ser jefa de familia, tuvo que mandar con sus familiares a sus cuatro hijos, pero Juan Eduardo decidió quedarse con ella, pues los padres de Adriana viven en provincia.

José Eduardo cumplió 14 años el pasado miércoles, y aunque al inició estaba triste porque iba a estar solo, lo empezaron a felicitar compañeros de su mamá y amigos, incluso la Fundación Delos le llevó un pastel y un regalo.

«Este año fue diferente porque pasó su cumpleaños él y yo solos, ese fue el gran cumpleaños que tuvo mi hijo, el licenciando Carlos Mata de la Fundación Delos y su esposa Zulma le hicieron llegar un obsequio y un pastel, no tuvo precio la verdad, esa sonrisa y esa cara»

Dijo Adriana.

