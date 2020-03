¿En qué año naciste? Podrías necesitar vacuna de refuerzo para sarampión

Estados Unidos está a punto de experimentar una crisis de salud, debido a que se han presentado 700 brotes de sarampión, una enfermedad que se había erradicado en el 2000. Se calcula que la enfermedad se concentró en Nueva York, pero se ha dispersado en al menos 22 estados. En México se ha declarado que no se encuentra en riesgo, sin embargo, se ha declarado ya 67 casos.

Por lo anterior, es necesario hacer un cerco vacunal para evitar cualquier contagio, así que si naciste entre 1970 y 1989, vas a necesitar un refuerzo.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos, especulan que el brote de la información se debe al flujo migratorio. La visita miles de turistas o residentes de países como Israel, Ucrania, Rusia, Filipinas y Francia, han generado brotes de sarampión en otros países.

Otro factor que ha favorecido al contagio es la negativa de los padres ante la obligación de vacunar a sus hijos. Los ´anti vaxxers´ creen que al vacunar a sus hijos sólo benefician a ciertas empresas farmacéuticas y que exponen a sus hijos a diversos problemas como malformaciones, alergias y enfermedades autoinmunes. Cada uno de estos puntos han sido desestimados por especialistas de la salud.

Sin embargo, no miden las consecuencias que implica no vacunar a sus hijos. En este sentido, un niño que padece sarampión puede infectar a nueve o 10 personas si no están vacunadas. Por tanto, este virus se propaga de manera rápida y de manera incontrolable.

Síntomas

• Tos

• Fiebre por encima de los 39 grados

• Catarro

• Tos seca

• Pérdida del apetito

• Conjuntivitis

• Manchas rojas

Su periodo de incubación va de los 10 a los 12 días, después se presentan los síntomas antes mencionados. Si no se trata de manera adecuada se pueden presentar diversas complicaciones. Entre ellas se encuentran la ceguera, infecciones del oído, encefalitis, neumonía e inclusive la muerte.

Fuente: Diariopresente.mx