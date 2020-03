Microsoft garantizará su servicio de nube a organismos de emergencia

Ante la alerta por el coronavirus COVID-19 millones de personas alrededor del mundo se están quedando a trabajar en casa lo que si bien supone una medida correcta para evitar más contagios, también está llevando a la sobredemanda de algunos sistemas como la nube de Microsoft cuyo acceso esperan a servicios de emergencia.

El acceso a los servicios Microsoft Azure basados en la nube han experimentado algunos problemas después de que la compañía registrara un aumento de casi el 40% debido a las empresas que están recurriendo al trabajo remoto durante la contingencia por el coronavirus.

Ante el problema Microsoft dijo que está trabajando para cubrir la nueva demanda y que, especialmente socorristas, servicios de emergencia e infraestructura crítica, pueda operar sin complicaciones.

En su blog la compañía de tecnología afirmó que está monitoreando activamente el desempeño y las tendencias de uso de Azure 24/7 con el fin de garantizar que los servicios estén optimizados y funcionen como se espera.

Sin embargo señaló que de presentarse alguna falla tiene planes prioritarios. «A medida que la demanda continúa creciendo, si nos enfrentamos a limitaciones de capacidad en cualquier región durante este tiempo, hemos establecido criterios claros para la prioridad de la nueva capacidad de la nube. La máxima prioridad será para los servicios de primeros auxilios, servicios de salud y gestión de emergencias, uso organizacional de la infraestructura crítica del gobierno y garantizar

que los trabajadores remotos se mantengan en funcionamiento con la funcionalidad central de los equipos».

Microsoft también afirmó que se está asociando con gobiernos de todo el mundo para garantizar que los centros de datos locales cuenten con personal y puedan proporcionar servicios en la nube.

Cabe señalar que este anuncio se produce luego de que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, envió un comunicado interno a todos los empleados detallando los planes de respuesta al coronavirus. «Estamos en un territorio desconocido. Una verdad que me brinda consuelo es que este virus no tiene fronteras, su cura no tendrá fronteras tampoco. Todos estamos juntos en esto como una comunidad global. Para mí, la mejor manera que he encontrado para superar esta ansiedad es concentrarme en lo que puedo hacer cada día para hacer una pequeña diferencia».

