China envía expertos y equipo médico a España e Italia para combatir el coronavirus

China ya ha pasado lo peor del coronavirus y ahora está en disposición de ayudar a los países que están sufriendo la pandemia de forma grave. Italia ya ha recibido un avión cargado con 30 toneladas de material médico y un equipo de nueve expertos para combatir el avance de la enfermedad. El siguiente país de la lista será España, según anunció ayer la embajada China en España.

Per combattere insieme l’epidemia da #Covid19, la #Cina ha inviato in Italia un team di medici esperti del National Health Commission of China e della Red Cross Society of China. Il team volerà oggi a #Roma con donazioni di attrezzature e di materiali sanitari. #ForzaCinaeItalia pic.twitter.com/90PI48dfUn

— Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020