(video) Si están enfermos no asistan al trabajo: SSA

Hugo López-Gatell pidió a las personas que presenten los síntomas ligados al coronavirus quedarse en casa, así como notificar si se tiene una enfermedad y el antecedente de viaje.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió esta noche a la población mexicana no asistir a trabajar si se presentan síntomas ligados al coronavirus; además, como medida de prevención insistió en un buen lavado de mano y el estornudo de etiqueta.

Resaltó que no sólo Covid-19, sino todas las infecciones se transportan por la mano, por lo que insistió en que la población se lave las manos constantemente, hasta que les queden ásperas.

“No estamos hablando de una vez al día, o dos o tres, cada vez que haya la oportunidad nos lavamos las manos; es más, va a haber un efecto secundario, van a acabar con las manos ásperas, está bien, va a disminuir el riesgo de infecciones”, explicó.

“Lavarse (las manos) 8, 10, 15, 20 veces, parece una exageración, no, así funciona esto. Que no hay agua y jabón, alcohol gel, traer la botellita, me tallo”, insistió.

CANTEN LAS MAÑANITAS CUANDO SE LAVEN LAS MANOS

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sugirió cantar “Las mañanitas” que para realizar el lavado de manos en el tiempo adecuado.

“Hay una manera de recordarlo, hay quien dice canten las mañanitas, sólo la primera estrofa, el tiempo que tarda la primera estrofa de Las Mañanitas (…), es el tiempo suficiente para lavarse correctamente las manos”, detalló.

También sugirió el realizar el estornudo de etiqueta como una medida de prevención para las personas que se encuentran alrededor.

Por último, pidió a las personas que presenten los síntomas ligados al coronavirus quedarse en casa y no ir a trabajar, así como notificar si se tiene una enfermedad y el antecedente de viaje.

“Si se está enfermo, no vayan a trabajar, quédense en casa, no vayan al trabajo; por cierto, estamos trabajando con el Instituto Mexicano del seguro Social para incorporar los elementos necesarios para el tema de las incapacidades, sabemos que esto puede tener impactos importantes en lo económico para el Seguro Social, para las personas, pero si alguien puede quedarse en casa, que se quede en casa hasta que pasen las medidas”, recomendó.

Fuente: Excelsior