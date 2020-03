Asesinan a 3 mujeres en pleno Día Internacional de la Mujer

A Nadia Verónica, estudiante de 23 años de la Universidad Iberoamericana de León, la asesinaron la madrugada del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El crimen ocurrió en el camino que va a la comunidad de La Ordeña, en el municipio guanajuatense de Salamanca. Nadia se dirigía a su casa tras haber dejado a una amiga con la que fue a una fiesta. Pero no llegó. Encontraron su cuerpo sin vida con varios impactos de bala.

El pasado viernes, como si se tratara de un presagio funesto, había compartido en su cuenta de Facebook las siguientes palabras:

«Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen (familia) siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansrme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida».

Como parte de un ejercicio para crear conciencia entre sus familiares y conocidos, había compartido una foto de ella con el título de «Desaparecida. ¿La has visto?».

Sus amigas y compañeras acudieron a la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia por su asesinato y el de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios.

‘Porque si algún día soy yo, quiero ser la última’. El viernes Nadia escribió esto y hoy en la madrugada nos la mataron. Sólo pedimos justicia para Nadia y para todas las que nos faltan», expresaron.

La Universidad Iberoamericana de León, donde Nadia estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales, emitió un comunicado donde manifestó su consternación por el crimen y condenó la violencia contra las mujeres, además de exigir a las autoridades investigar pronto el hecho para dar con el responsable.

ASESINATOS EN PUEBLA

Puebla, 9 de marzo, (PeriódicoCentral).- En pleno Día Internacional de la Mujer, Maribel, de 36 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, en el municipio de Coronango.

Javier, de 40 años, indicó que su pareja se había quitado la vida; no obstante, las autoridades lo han asegurado para las investigaciones correspondientes.

La noche de este 8 de marzo se reportó que una mujer había muerto en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, del municipio antes mencionado.

Autoridades se trasladaron al departamento 6 A, de la calle Colmenar, en la sección 11 del conjunto residencial; ahí confirmaron el deceso.

La pareja de Maribel señaló que la mujer se había suicidado, pese a ello, fue asegurado por las autoridades, pues el cuerpo presentaba lesiones de un aparente estrangulamiento y violencia.

Agentes ministeriales arribaron para comenzar con las diligencias de levantamiento del cuerpo de Maribel y su traslado al Servicio Médico Forense local.

Aparentemente una hija de la víctima, que es sordomuda, presenció el crimen, por lo que las autoridades y familiares buscaron a un traductor para obtener detalles de lo ocurrido.

OTROS ASESINATOS

Minutos antes de que concluyera el Día Internacional de la Mujer, un sujeto asesinó a disparos a su ex pareja y posteriormente se quitó la vida, en el fraccionamiento Hacienda Santa Clara, al sur de la capital poblana.

Paulina, de 34 años de edad, recibió cuatro impactos de bala y Juan Manuel, de aproximados 40 años, se dio un tiro en el cráneo, ambos originarios de Tlaxcala.

De acuerdo con datos recabados, la mujer ya no quería mantener relación alguna con el hombre, por ello lo dejó; tenía tres meses de vivir en Puebla por su trabajo, aunque él comenzó a hostigarla y agredirla.

Alrededor de las 23:00 horas del 8 de marzo, vecinos reportaron que un hombre estaba agrediendo a una mujer y escucharon detonaciones de arma de fuego.

Tras la llamada al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), en la unidad 215, acudieron a un inmueble de las calles 129-B Poniente y 29 Sur.

El personal de emergencias confirmó el deceso de las dos personas que presentaban heridas de bala y se encontraban en la misma habitación.

Paulina recibió dos impactos de bala en el abdomen, uno en mentón y otro más en el cuello, mientras que el sujeto se disparó en el mentón y la bala salió por la nuca.

De acuerdo con declaraciones de familiares y vecinos de la mujer, la víctima se separó del sujeto, pero este la seguía acosando y la agredía de forma constante, aunque ella no lo denunció.

El domingo, el hombre acudió al domicilio de Paulina y comenzó a gritarle desde la calle, luego se dio el pleito dentro del domicilio, donde se encontraba la hija de ella.

Tras la discusión, el sujeto le disparó en varias ocasiones y después se quitó la vida de un tiro.

Alrededor de las 5:00 horas de este 9 de marzo concluyeron las diligencias de levantamiento de cadáver, que quedaron asentadas en la carpeta de investigación 294/2020/UIEHOM.

Fuente: Debate y Sin Embargo