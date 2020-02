Video: Muere acróbata en cohete casero; quiso demostrar que la tierra es plana

Un estadounidense de 64 años murió el sábado en un intento por demostrar que la Tierra es plana.

Michael Hughes falleció en California por la explosión del cohete que había fabricado en casa, informó la cadena Science Channel.

Hughes murió trágicamente hoy durante el intento de lanzamiento del cohete que él mismo había fabricado», indicó el canal, propiedad del grupo Discovery Channel.

Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos durante este momento difícil», agregó el canal en su cuenta de Twitter.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

