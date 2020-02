Muere director de video «Eres» de Café Tacvba; era hijo del titular de FONATUR

A través de redes sociales se dio a conocer que Rogelio Sikander, quien era conocido por dirigir el video de la canción “Eres” del grupo Café Tacuba y también hijo del actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, ha fallecido.

Sikander formaba parte de los directivos de la casa productora The Maestros, donde filmó distintos proyectos. Entre su videografía se encuentra una amplia gama de bandas mexicanas con las cuales dirigió los videos musicales de temas como Here We Kum de Molotov, Reptilectric y Peace & Love de Zoe.

A través de su cuenta de Twitter, el Fonatur informó del lamentable deceso de Rogelio Sikander.

Tras la noticia del fallecimiento, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo lamentó el fallecimiento del hijo de su compañero de trabajo y amigo.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento.

Fuente: Milenio