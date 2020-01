Dan baja a policía de Perú por ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’

Un video en Tik Tok le cambió la vida a Jossmery, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú sobresalía por sus funciones, su belleza y era sabida su faceta como influencer.

Sin embargo, para los altos mandos de seguridad, la intervención de Jossmery en el reto “Bibidi Babidi Boo Challenge” fue extralimitada, por lo que determinaron someter su caso a revisión. Mientras esto sucedía, surgieron en redes sociales, el supuesto cobro por publicidad que solicitaba la joven. Cantidades que fluctuaban entre los ochocientos y los mil dólares.

“Si dicen que cobro 1,000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, aclaró Jossmery.

Tras la polémica generada, la influenecer el pasado martes 22 inició el proceso para solicitar su baja. El documento está firmando por el Mayor PNP Miguel Ángel Villar Cerna, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dírila) de la PNP.

Se remite la solicitud de pase a la situación policial de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel; sobre el particular, se solicita respetuosamente se sirva disponer por quien corresponda de adjunte a dicha solicitud la Constancia de Internamiento de CIP”, se lee en el documento.

Lo que inició como un juego con el “Bibidi Babidi Boo Challenge” cambió la vida de Jossmery Toledo Coronel, quien hace días aceptó el reto viral “Pikachu”.

https://www.instagram.com/p/B6dcSJolVH1/