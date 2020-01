Nace un perrito color ¡verde! y lo llaman Hulk

La llegada al mundo de nuevos perritos siempre es un acontecimiento que inspira ternura, sin embargo, una familia de Carolina del Norte (EU) se llevó una sorpresa al notar que uno de sus cachorros recién nacidos era de un inusual color: ¡verde!

El pequeño Hulk, como lo han bautizado por su peculiar color como el personaje de Marvel y su voraz apetito, nació junto a otros siete cachorros; todos son hijos de una pastor alemán llamada Gypsy, pero nadie más que Hulk posee el intenso color.

La dueña, Shana Stamey, recuerda la sopresa que se llevaron al sostener en sus brazos al cachorro y observar que era color verde lima.

Sin embargo, este insólito caso tiene una explicación, y no es del todo agradable. Así lo explicó la veterinaria Suzanne Cianciulli, del Hospital de Animales de Junaluska:

“Los cachorros pueden nacer con ciertos tonos verdosos cuando su piel ha entrado en contacto con las heces de su madre mientras se desarrollan en su útero».

La especialista también aclaró que Hulk no será verde por siempre, pues su madre continuará lamiéndolo y con el paso de las semanas recuperará su tono original.

Lo cierto es que Hulk todavía es verde y se ha robado el corazón de miles de usuarios en redes sociales, donde en cuestión de horas se ha vuelto viral.

Los dueños del cachorro aseguraron que planean poner en adopción a Hulk y sus hermanos dentro de un tiempo, cuando sean lo suficientemente grandes.

Story tonight about a German Shepherd puppy born green just days ago in Canton. Animal experts say it happens from time to time, staining from birth fluids and not harmful, fades away. This pup's human family named him "Hulk. " More at 6. @WLOS_13 #LiveOnWLOS pic.twitter.com/7ex4i2wbOI

— Rex Hodge (@RexHodge_WLOS) January 15, 2020