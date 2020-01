Joven indígena tzotzil participará en semana de moda en Nueva york y en Harvard

Alberto fue invitado por la Universidad de Harvard en Boston, para exponer parte de su obra.Por si fuera poco, apenas asimilaba la noticia y hace unos días fue invitado por el Director del Fashion Week de Nueva York para exponer y realizar actividades con los diseñadores.

Alberto López Gómez, es indígena tzotzil originario de Aldama, Chiapas, quien rompió las cadenas del machismo y decidió ser tejedor y diseñador desde hace 5 años, en próximos meses asistirá a la Universidad de Harvard y al Fashion Week de Nueva York por su talento.

López Gómez se hizo viral por un metraje hecho por la Red Alemana para los Derechos Humanos en México (Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko). En un video, cuenta los retos que ha significado aprender un oficio estereotipado solo para mujeres.

A sus 31 años, Alberto es coordinador de una red de 150 mujeres tejedoras de Aldama, hecho que lo ha llevado a crear un catálogo de diseños y tener una línea de ropa artesanal llamada “K’uxul Pok’”.

Su principal meta es rescatar y difundir las técnicas ancestrales del tejido y brocado en la creación de los textiles desde su municipio.

López Gómez describió que sus inicios como tejedor de cintura fueron difíciles, ya que tuvo que esconderse dentro de cuatro paredes para no ser criticado.

“Como pueblos indígenas no sabemos de nuestros derechos, empecé a trabajar en telar de cintura, me criticaron muy fuerte, crearon un chisme en mi comunidad y todos se enteraron, pase varios días llorando” explicó.

A sus 31 años, Alberto es coordinador de una red de 150 mujeres tejedoras de Aldama. Foto: Chiapas Paralelo

Alberto explicó que en su comunidad es una normalidad que las mujeres sean las que hagan los bordados, pero los hombres no.

“El machismo nos ha ganado. Gracias a Dios, mi hermosa madre me apoyó y enseñó a tejer junto con mis hermanas y cuñadas. Lo importante es salir adelante (…) Fue complicado pensar al salir después de aprender, la gente murmuraba a mi caminar, pero estamos rompiendo la cadena, vieron que no es para mí sino para las compañeras” añadió.

Alberto aclaró que a las personas que le criticaron en su comenzar no les tiene rencor, porque entiende que somos sangre y carne, por lo que podemos cometer errores.

Entre las principales metas de Alberto está ir a Europa, escribir un libro y continuar con la promoción de su cultura. Foto: Chiapas Paralelo

Alberto fue invitado por la Universidad de Harvard en Boston, para exponer parte de su obra. Al ser notificado del mismo evento, describe sentirse emocionado y feliz.

“Por el video que se hizo viral me conocieron, me hablaron para decirme que era un joven talentoso. Iré representando a Chiapas, mi pueblo. Aunque les dije que no tenía recursos ellos se ofrecieron a pagármelos” mencionó.

Por si fuera poco, apenas asimilaba la invitación y hace unos días fue invitado por el Director del Fashion Week de Nueva York para exponer y realizar actividades con los diseñadores.

“Con la Universidad y el Fashion Week, están viendo lo de los viajes, que si puedo cambiar la fecha, para poder estar en los dos eventos. Me voy el 6 y 7 de febrero” dijo.

Con gran emoción, Alberto comentó que su principal misión es construir un Museo en Aldama, para que los visitantes vean el arte que realizan sus compañeras.

Además, entre sus metas está ir a Europa, escribir un libro y continuar con la promoción de su cultura.

“Mi meta es apoyar a mis compañeras, necesitan medicamentos y educación, la idea es aprovechar para poder sumar. Además, quiero hacer platicas con jóvenes, porque nos ha ganado el machismo, para decirles que todo lo que quieran hacerlo pueden lograrlo” finalizó.

Fuente: Sin Embargo