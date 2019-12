Denuncia “El Costeño” amenazas por chiste donde critica a AMLO

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, respondió a las críticas tras hacer un chiste, en uno de sus shows, sobre el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

"Andrés Manuel es como el pito, se para a las seis de la mañana a lo puro pendejo" El Costeño.pic.twitter.com/fjBKLWI0ht — Frida García (@MuySuFrida) December 26, 2019

A través de su cuenta de Twitter, el comediante expresó su desacuerdo sobre los señalamientos y denunció que ha recibido amenazas por burlarse del mandatario.

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Durante una presentación ‘El Costeño‘ dijo: “Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada; Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo. Es un absurdo que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay y (no hayan visto) un puto cerro donde sí hay, así es el régimen de ahora”.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres! — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Tras esto, el comediante indicó que ha recibido “amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial”.

“La gente vive en conflicto por ser radical, abran su cabeza es como el paracaídas cerrada no sirve de nada!”, agregó.

Detalló que la gente en la actualidad solo trata de “infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar”.

‘El Costeño’ cuestionó que “el presidente sí se puede reír de nosotros y nosotros no podemos ya ni siquiera reírnos de cómo él se ríe de nosotros para con la risa desdramatizar todo esto porque se ofenden?”.

Explicó que los chistes sobre Lopez Obrador no son exclusivos de él, pues “los hemos repetido sexenio tras sexenio nomas le vamos cambiando el nombre por qué la historia siempre es la misma”.

El comediante dijo tener amigos en otros partidos “pero no soy su palero. Mejor hablemos de las casas de Bartlett eso no les ofende? VALV dobles moral”.

