Filtran audiencia del caso Abril Pérez; Juez decidió liberar al agresor

Los videos obtenidos por Aristegui Noticias muestran que el ahora juez suspendido Federico Mosco afirmó que, luego que Abril fuera golpeada con un bate en la cabeza mientras dormía y fuera herida con un bisturí por su entonces esposo Juan Carlos García, al no haberse realizado una inspección del lugar de los hechos, además que no acudieron peritos en criminalística y de química, para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios, fueron elementos para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

El juez de control Federico Mosco, quien estuvo a cargo del caso de Abril Pérez Sagaón y reclasificó el delito de tentativa de feminicidio por el de lesiones y violencia familiar, afirmó que el Ministerio Público no tuvo los elementos suficientes para probar que Abril fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de su entonces esposo Juan Carlos García, lo que derivó en su liberación.

En los videos de la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos obtenidos por Aristegui Noticias, Mosco destacó que el lugar de los hechos no fue inspeccionado, además que tampoco se presentaron los objetos con los que fue violentada Abril. “No se hizo inspección del lugar del evento, considerando que debieron haber acudido peritos en criminalística, incluso, si era necesario, en química, para que se estableciera la existencia del lugar (…), pero principalmente para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios”, indicó el juez de control.

El Ministerio Público pretendía imputar a Juan Carlos García feminicidio agravado en grado de tentativa en contra Abril, quien el 4 de enero pasado declaró que mientras dormía, su entonces esposo la golpeó en la cabeza con un bate y luego intentó cortarle el cuello con un bisturí. Señaló que logró escapar gracias a la ayuda de su hijo.

Por su parte, Juan Carlos afirmó que cuando ambos discutían, Abril tomó un cuchillo de cocina y lo atacó, por lo que él la golpeó con una mesa para café.

Ante estas versiones, el juez de control consideró que las declaraciones el entonces matrimonio le crearon incertidumbre sobre lo sucedido, además de la falta de elementos probatorios del Ministerio Público y una una inspección de peritos o agentes de la Policía de Investigación.

Por ello, Mosco reclasificó el delito de tentativa de feminicidio por el de lesiones y violencia familiar.

“La víctima dice ser agredida, pero no haber agredido al imputado. Y el imputado admite haber agredido a la víctima en el acto de defensa. La forma como ocurrió el evento no se clarifica. No está determinado, en este momento, que se hubiera utilizado un objeto como un bate, sí está acreditado que fueron producidas por un objeto contundente”, expresó en la audiencia el ahora suspendido juez de control.

Luego que en enero pasado Abril denunció violencia familiar e intento de homicidio por parte de su esposo, Juan Carlos fue procesado, por lo que un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa, sin embargo, al reclasificarse el delito, éste fue liberado. Este lunes 25 de noviembre Abril fue asesinada cuando viajaba como copiloto en un auto que transitaba en calles de la alcaldía de Coyoacán. Recibió dos tiros recibidos por la espalda, con una pistola de grueso calibre y desde una motocicleta en movimiento, por lo que presumen la participación de un tirador profesional. Durante el ataque, sus hijos menores de edad viajaban en el asiento trasero del vehículo. Familiares de Abril señalan como presunto responsable del asesinato de Abril a Juan Carlos, su exesposo.

En entrevista para Aristegui Noticias, el hermano de Abril, Javier Pérez Sagaón, comentó que su hermana temía por su vida, ya que constantemente sufría de violencia por parte de Juan Carlos. “Mi hermana había sufrido durante toda su vida de casada un constante acoso y una violencia que fue escalando año con año y me consta, nosotros éramos muy cercanos, era un motor de unión de toda la familia, ella guardaba en su ser este sufrimiento, lo llevaba a cuestas, a pesar de todo esto, trató siempre de mantener a su familia unida”.

El pasado 29 de noviembre el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México tomó la decisión de suspender al juez de control Federico Mosco hasta que concluya el análisis. “El Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia contra la mujer”, señaló el organismo en un comunicado.

Por su parte, Juan Carlos García pidió a las autoridades esclarecer el crimen de quien fuera su esposa y aseguró que aunque tuvieron conflictos “jamás hubiera deseado este desenlace trágico”.

En una carta enviada a Reforma, afirmó estar dispuesto a colaborar en las investigaciones y pidió que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia.

Condeno los hechos sucedidos, en los que de manera artera fue privada de la vida quien fuera mi esposa (…) pese a los conflictos que tuvimos como matrimonio, jamás hubiera deseado un desenlace tan trágico. “A inicio se año, después de una severa discusión con quien fuera mi esposa, llegamos a los golpes y nos causamos daño”, escribió en la misiva.

Fuente: Vanguardia