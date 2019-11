(Video) Revelan que José José descubrió que tenía cáncer tras ser envenenado por su esposa

A pesar de que José José falleció hace varias semanas, siguen surgiendo detalles de sus últimos años de vida, que pasó a lado de Sara Salazar; sobre todo ahora que Paulina Mondragón, amiga y confidente del cantante, decidió revelar la terrible situación en la que se encontraba El Príncipe de la Canción.

Para Ventaneando, la mexicana confirmó que su viuda lo estaba envenenando, como se rumoreaba desde hace tiempo, y que José se enteró por accidente de la situación.

Al parecer, Sara Salazar le dio unas pastillas para adelgazar, alegando que si estaba gordo ya no iba generar dinero, no obstante, el medicamento se estaba comiendo los músculos del intérprete del El Triste.

“Me dice ‘es que Sara me dio unas pastillas y me comieron los músculos’, le digo ‘¿y por qué te las tomaste?’. Dice ‘porque ella dice que gordo yo no vendo’”

José José se propuso a subir de peso, sin embargo, su desnutrición era tan grande que no podía caminar.

Posteriormente, tras unos exámenes a los que se sometió en Miami, El Príncipe descubrió que estaba siendo envenenado, pero en vez de denunciar a Sara ante la autoridad, trató de negociar el divorcio.

“Me dice ‘hermanita voy a Miami, en cuanto gane peso y esté estable’, porque si venía ya muy mal, ‘voy a pedirle el divorcio a Sara’”.

Paulina le contestó que su mujer no se iba a querer divorciar de él, sin embargo, José José le aseguró que sí iba a aceptar “porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel”.

Asimismo, gracias a los estudios a los que se sometió por el envenenamiento, descubrió que sufría cáncer de páncreas.

De acuerdo a Mondragón, él se enteró de toda la situación cuando estaba en proceso su bioserie.

Paulina Mondragón reveló que José José se separó de Sara Salazar, ¡porque ella lo estaba envenenando! #LoVisteEnVentaneando 📺 pic.twitter.com/5QXTRMl6t3 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 1, 2019

Fuente: Grupo Formula