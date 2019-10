Revelan carta póstuma de mujer que mató a sus hijos y se suicidó

Se dio a conocer una carta luego de que trascendiera el caso de una mujer que mató a sus tres hijos y posteriormente se suicidó en Naucalpan, Estado de México, mientras que el padre de los menores fue detenido por las autoridades municipales.

Son las 18:00 horas y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio”, señaló Mari a su esposo, quien tenía una amante y quería quitarle a sus hijos.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco Chimalpa, del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos […] Por qué, Lázaro, por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos”, se lee en las hojas de libreta que dio a conocer el usuario de Twitter @ElMister137.

Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que vale, que no se valora, pero bueno”.

Y se refirió a la mujer que presuntamente le arrebató el amor de su pareja como una basura.

Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato […] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”.

Fuente: Excélsior