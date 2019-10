Menor de 8 años se va de su casa tras perder sus útiles escolares

imagen: cortesía

Cuando uno es estudiante nos es bastante común el perder los útiles escolares. Es decir, en el primer día tienes los colores completos, tu juego de lápices, goma, sacapuntas, y conforme va pasando el tiempo te quedas con la mitad de lo que llevabas (si bien te va). Sin embargo, la cosa no pasaba de un regaño medio feo o un castigo leve.

Es por ello que el caso de un niño llamado Uriel, de ocho años de edad, ha despertado preocupación entre los habitantes de la CDMX, pues el pequeño huyó de su casa luego de que no encontrara un par de útiles escolares que había perdido, por lo que muchos han comenzado a creer que Uriel sufría de algún tipo de violencia por parte de sus padres.

El pasado 11 de octubre el periodista Jorge Becerril, informó a través de su cuenta de Twitter la desaparición de Uriel, quien dejó una carta a uno de sus amigos de la escuela en donde les pedía perdón a sus papás por no encontrar sus útiles. “Lo lamento, mami. Lo lamento, papá, pero tuve que irme. No tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho…”

Fue por este hecho, ocurrido en las colonias Federal y 4 Árboles, de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde varios vecinos comenzaron la búsqueda de Uriel, quien estudia en la primaria Teziutlán. Más tarde, los familiares del niño informaron a través de Facebook la aparición de Uriel, la cual más tarde fue confirmado por la Procuraduría de la CDMX, quien detalló que el menor fue entregado a sus padres.

A pesar de que la historia terminó bien, muchos usuarios en redes sociales dividieron sus opiniones al respecto. Por un lado, algunos llamaban a las autoridades a investigar a los padres y saber por qué el niño había tomado esa decisión, mientras otros afirmaron que sólo se trató de un berrinche común a su edad.

