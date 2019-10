¡Impactante! Crean gelatinas realistas con forma de bebés

Unas gelatinas que en su interior tienen el diseño de unos bebés, han dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Unas gelatinas que en su interior tienen el diseño de unos bebés, han dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Una de las cosas que ha estado sonando a través de las redes sociales, es ese debate entre estar a favor o no del aborto, y precisamente por eso, ha surgido, una idea muy padre por parte de una amante de la reposteria: Gelatinas con bebés.

La página de reportería llamada Gelatinas Fruti Lupis en Facebook, compartió el proceso de elaboración de sus gelatinas que en su interior tienen unos bebés, simulando algo muy parecido a una placenta, algo que sin duda alguna se vería muy hermoso en un baby shower o en una de las exposiciones de comida artesanal o cosas de ese estilo.

Lo asombroso de esta idea, es que el parecido de los bebés de gelatina es realmente impresionante con los bebés de verdad, algo que ha causado una serie de comentarios negativos para la página, y entre los que se puede destacar:

-Jamás comería algo así, es bueno tú trabajo pero estás en particular son perturbadoras

-Yo no tendría corazón para comerme eso que feo

-PARA NADA TURBIO EH

-mami no me abortes mejor tragame??

-No me gusta parecen de verdad y comertelas No me atrevería �� pero respeto

Sin embargo, también hubieron personas que aplaudieron la creatividad de este laborioso diseño, ya que es una de las principales razones por las que se ha hecho viral y por la que ha recorrido la mayoría de las plataformas de internet.

Me gustó mucho la idea, yo si me lo como�� primero sería como ��wow estan geniales y luego me lo como�� pues al final es una gelatina. Súper buen trabajo, es muy creativo. Y podrías hacer lo mismo pero con resina así como recuerdo por qué la verdad me encantaría así uno para tener de recuerdo ��

Actualmente, esta publicación de la página de repostería ha alcanzado un gran número de compartidos y de interacciones, así como de comentarios llenos del debate pro vida y el aborto; pero comentanos, ¿tú probarías este nuevo diseño?

El proceso y el final d mis gelatinas d bb's …gracias x la confianza y preferencia 🍼💙🍼💙🍼 Posted by Gelatinas Frutty Luppis on Saturday, September 14, 2019

Fuente: La Verdad Noticias