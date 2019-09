Dirigente juvenil del PAN reacciona contra Yalitza “Ojalá la hubiesen abortado”

imagen: cortesía

La originaria del estado de Oaxaca, Yalitza Aparicio, conquistó a Hollywood y al mundo entero por su trabajo en la película “Roma” del director Alfonso Cuarón, pero en su natal México es donde ha enfrentado las peores críticas y ataques.

Aunque han pasado varios meses de que fue nominada al Oscar, la actriz ha formado parte de campañas publicitarias y se ha sumado a eventos a favor de los derechos de las mujeres, por lo que su nombre sigue vigente, aunque no haya vuelto todavía a los sets de filmación.

Fue justamente en un video sobre la Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas, donde fue blanco de un comentario que se volvió viral y provocó controversia, pues lo escribió Francisco Cano Ail, dirigente del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán, vinculado al Partido Acción Nacional (PAN).

Y es que Cano Ail comentó un video y se refirió a Yalitza Aparicio: “Ojalá la hubiesen abortado, ah verdad… jaja”.

Esas palabras fueron suficientes para que Francisco Cano comenzara a ser criticado y hostigado en redes sociales, pues los usuarios no solo defendían a Yalitza, sino a las mujeres en general, pues la actriz estaba en un evento donde se celebraba que el estado de Oaxaca había votado a favor de la despenalización del aborto.

Tras la polémica, Cano Ail borró su perfil de Facebook, y fue orillado a presentar su carta de renuncia a Alan Avila Mago, Secretario Nacional de Acción Juvenil.

“La decisión la he tomado con la intención de no dañar a nuestra institución, ofrezco una disculpa por la falta de madurez en un comentario realizado en redes sociales; acepto que no es la forma en la que un dirigente de Acción juvenil debe expresarse”, escribió en su documento.

En tanto, Alan Avila Magos dijo: «En mi calidad de Secretario Nacional de Acción Juvenil, he pedido la renuncia de Francisco Cano Ail como Presidente del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán, pues sus irresponsables comentarios en redes sociales, no representan la doctrina y la identidad de nuestro Partido».

“En Acción Juvenil y en Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado de manera contundente a favor de la vida, y creemos en la eminente dignidad de la persona”, reiteró.

Según El Universal, en redes sociales, Francisco Cano anunció su renuncia, pero también añadió que siempre defenderá sus ideales.

“Agradezco a los que confiaron en mí, pero así como todos, yo tengo una postura ante ciertos temas delicados, espero respeten la mía. Como dije en post pasados, no estoy a favor del aborto”, expresó el ex dirigente del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán.

Por su parte, Yalitza Aparicio no se ha pronuciado al respecto, pero sí lo ha hecho a favor del matrimonio igualitario y de la despenalización del aborto.

Durante su participación en Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas, la nominada al Óscar se consideró a sí misma como feminista y una activa promotora de la equidad de género. «Las mujeres son víctimas de violencia física y sexual desde niñas, por lo que esta decisión es un reconocimiento al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, sostuvo en el evento celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Y es que apenas el pasado 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Así, el estado se convirtió en la segunda entidad federativa en todo México en legalizar la interrupción del embarazo.

La decisión tomada por el Congreso de Oaxaca -que llegó 12 años después que cuando la CDMX despenalizó el aborto en 2007- dividió opiniones.

En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como delito. En los 32 estados del país el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, hasta ahora presentando primero la denuncia.

En 24 estados, el aborto está permitido cuando representa peligro de muerte para la madre, en 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida son las causas aceptadas, mientras que solo dos aceptan razones socioeconómicas.

