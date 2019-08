Frida Sofía confiesa que sí abortó

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, confesó que sí se practicó un aborto debido a la falta de apoyo de su entonces pareja, Christian Estrada.

En entrevista para el programa Ventaneando Frida Sofía rompió el silencio y contó paso a paso lo que vivió cuando se enteró que estaba embarazada y los motivos por los que decidió parar el proceso de gestación, así como la razón fundamental que hizo que se alejará de su madre.

El drama entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no acabar nunca. Ahora la joven 27 años hizo una importante confesión a medios de comunicación: un aborto y la verdad sobre el distanciamiento con su madre.

En entrevista con la conductora Paty Chapoy, Frida Sofía abrió su corazón y compartió detalles importantes de su relación con Alejandra Guzmán.

La ahora cantante dijo no haber sido completamente honesta antes sobre el pleito con su madre:

“No he sido completamente honesta en cuanto a todo lo que ha pasado, con el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte”.

Frida Sofía confesó ante cámaras que se practicó un aborto durante su relación con Christian Estrada, y presunta “manzana de la discordia” entre ella y Alejandra Guzmán.

“Sí, tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida, yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho”, compartió Frida Sofía, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

La cantante platicó cómo inició su relación con Christian Estrada y que al principio no lo quería, pero le dio una oportunidad y llegó a quererlo mucho pero nunca pensó quedarse embarazada.

“Fuimos a pasar Navidad y Año Nuevo –mi mamá, los gemelos, Christian y yo, porque en realidad no tenemos tanta familia… En una de esas noches antes de Navidad, estábamos en el departamento de mi mamá; ella se pasó de copas y empezó a hablar de algo que… yo no sé por qué se le hizo chistoso, pero empezó a hablar del miembro de mi papá, y a mí eso se me hace repugnante”.

Luego de ese momento, Frida Sofía le puso un alto a Alejandra Guzmán, pero la rockera se enojó y ella y su novio, se fueron del lugar.

La hija de Alejandra Guzmán dijo que después, Christian se fue a San Diego y comenzó a coincidir en los mismos lugares que su madre y no le contestaba los mensajes.

“En la mañana de año nuevo vomité, me hice la prueba, salió positiva y le mandé la prueba a Christian… Sabía que el me embarazó para estar metido ahí”.

Frida Sofía comentó que le platicó a Christian que estaba embarazada. “De repente pasan tres horas, cinco horas, y veo en el Instagram botellas, viejas gritando, cohetes, y yo en mi cama, hecha pedazos, sola, es lo más feo que me ha pasado en mi vida”.

“Después de eso ni hablé con mi mamá, nada. Y de repente veo que mi mamá celebra su cumpleaños en Nueva York, pero ni me invitó”, compartió con lágrimas en los ojos.

Comentó que fue al ginecólogo y le dijo que no quería tener al bebé, “yo no quiero traer una criatura al mundo cuando yo no estoy lista, cuando no va a tener a su papá ahí”.

“Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Christian”.

Frida Sofía en llanto, platicó que entonces se tomó la pastilla para abortar, “jamás pensé que (Alejandra Guzmán) me traicionara así, no se lo perdono”… y a partir de ahí cortó el lazo con su madre.

Mira aquí la entrevista completa a Frida Sofía

Fuente: El heraldo