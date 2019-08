‘Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro’: niño de 10 años a salvavidas

Una salvavidas argentina rescató a un niño de 10 años de ahogarse en una playa de Palma de Mallorca, pero las primeras palabras que él pronunció fueron desgarradoras.

Si un niño pequeño piensa de esa manera algo estamos haciendo muy mal como sociedad.

Y es que una salvavidas argentina rescató a un niño de 10 años de ahogarse en una playa de Palma de Mallorca, España, pero las primeras palabras que él pronunció fueron verdaderamente desgarradoras.

Macarena Cabrujo, de 25 años, estaba jugando voleibol en la playa Can Pere Antoni cuando a lo lejos vio a un pequeño hundiéndose entre las olas.

La rescatista contó a medios locales que en cuanto vio la emergencia se lanzó al mar sin su equipo de protección ni salvavidas.

Nos activan por un niño en apuros en 🏖️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena 👏👏👏! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

El menor ya se había hundido metro y medio de la superficie cuando Cabrujo logró sostenerlo en sus brazos para ponerlo a salvo.

Las primeras palabras del pequeño la dejaron helada.

“Lo primero que me dijo fue ‘pensé que no me ibas a sacar porque soy negro. Si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad”, dijo la rescatista.

#SOCORRISTA en mayúsculas… historia de un rescate



Ayer Macarena, una de nuestras sos rescató a un niño de diez años en condiciones muy difíciles.



Este es nuestro pequeño homenaje a su actuación



¡GRACIAS MACARENA!#OjOPequeAlAguahttps://t.co/nK8KTcMbV8 pic.twitter.com/mGz6voKmev — Emergencies Setmil (@Emergencies7000) July 28, 2019

Yo le dije: ‘sos hermoso, vine a sacarte a vos”.

A pesar de que nadaron a la boya más cercana, el pequeño se sentía tan desorientado que pensó que ya había muerto. Todo indica que había pasado cerca de una hora y media luchando por su vida en la playa.

Él me preguntaba si estaba vivo o si estábamos en el cielo”.

Macarena admite que también estaba asustada pero nunca pensó en abandonarlo, así que ambos lucharon por su vida hasta que los auxilió un barco de rescate.

Fuente: Excelsior