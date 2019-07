“Tenemos un PRI que no critica”: Alejandro Moreno Cárdenas

México necesita un PRI que le diga al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está mal, afirmó Alejandro Moreno, candidato a la dirigencia nacional del tricolor.

A menos de un mes de la elección interna, el Gobernador con licencia de Campeche señaló que la actual administración le ha quedado a deber al país, y que su partido tiene que ser fuerte ante las ocurrencias del mandatario y de su gabinete.

También conocido como “Alito”, Moreno aseguró que no es el candidato de López Obrador. Y acusó a quienes lo catalogan de esa manera de ser priistas de nomenclatura.

–Usted declaró que es un hombre echado para adelante, ¿se sostiene en las calificaciones que hizo al hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador?

La campaña política fue apasionada, intensa; lo dejé muy claro y muy constante: no coincidía con él en su punto de vista, en lo que planteaba y yo fui un crítico acérrimo, pero al final del día, concluyó la campaña política y teníamos que trabajar juntos por el país. Yo era Gobernador, él Presidente de la República. Hoy no coincidimos en las visiones de país que tenemos.

–¿Lo educó, no lo educó?

Hoy lo digo y lo sostengo: no coincido con la visión de país que tiene, hoy estamos trabajando por construir un mejor México y creo firmemente que México necesita de la visión del PRI, y nosotros tendremos que ser un partido firme, claro, crítico, propositivo, muy combativo a partir de la llegada a la dirigencia, porque hoy tenemos un PRI mudo, un PRI que no habla, un PRI que no critica, un PRI que no le pone alternativas a un Gobierno que ha sido ineficaz e ineficiente.

–¿Qué piensa hoy de López Obrador?

Yo creo que le ha quedado a deber mucho al país, había una gran expectativa. Hoy, por ejemplo, hay muchas ocurrencias en el Gobierno, en el gabinete; la inseguridad por las nubes, no hay generación de empleo, no hay crecimiento económico.

–¿Cómo es que dice usted que López Obrador le queda a deber al país, pero sus propios compañeros de partido dicen que tiene las manos metidas a su favor?

Vivimos en un país de libertades, todos son libres de opinar lo que bien consideren, pero eso es lo que hacen los opositores y los detractores, esa es la estrategia de su campaña; yo he sido el único desde que inició esta competencia, que he precisado la relación que tendremos con el Gobierno de la República.

–Quienes lo dicen no son detractores ni opositores, son compañeros de su partido.

Es que al final del día uno ya no está en el PRI, y el otro, la amiga Ivonne Ortega, a quien respeto, porque es una mujer priista que tiene el derecho de participar en la elección interna, pero creo que son ocurrencias de ella, porque no veo ningún elemento para que puedan decir que López Obrador está metido en el proceso interno del PRI.

¿No van a terminar haciendo un fraude dentro de casa?

No, lo que vamos a impulsar es una amplia participación.

–Le voy a mencionar unos nombres, reaccione usted con una palabra. Emilio Lozoya.

Director de Pemex.

–¿No es prófugo de la justicia?

Creo que hoy está señalado por las autoridades jurisdiccionales, deberá enfrentar sus procesos conforme a derecho y si es responsable habrá de sancionársele.

–Enrique Peña Nieto.

Ex Presidente de México, tuvimos una relación de trabajo, de amistad, y trabajamos juntos en los últimos tres años, cuando fui Gobernador de Campeche, tuvimos logros importantes.

–Javier Duarte.

Fue de los casos que lastimaron al partido, señalaron actos de corrupción, hoy enfrenta procesos judiciales y si son responsables o son culpables, que se les aplique la ley.

–César Duarte.

Está en la misma circunstancia.

–No, está prófugo.

Creo que se debe de aplicar la justicia en todos los casos, nadie por encima de la ley. Al final del día, también hay que cuidar que no se vuelvan persecuciones políticas.

–¿Los ve como perseguidos políticos?

No, lo que digo es que se les aplique la ley; si se les garantiza su juicio, sin son culpables y se demuestra.

–¿Incluso a Peña Nieto?

A todo el mundo, al que sea, incluso al ex Presidente.

¿Usted es corrupto?

No.

–¿Y la casa?

Lo han señalado y yo respeto, creo que tenía algunas impresiones, es un tema que ha salido cada vez que soy y que estoy en las campañas políticas, lo he acreditado, lo he declarado, y bueno, pues así es esto. Yo soy una caja de cristal, quien tenga que presentar denuncias ahí están los organismos jurisdiccionales, yo he cumplido con la ley.

–Dice Ivonne Ortega que usted le ofreció posiciones para que se apartara de la contienda.

Yo la respeto, es una dama, al final del camino jamás, y lo digo categóricamente, le he ofrecido nada, jamás.

–¿Por qué no lo quieren algunos priistas?

No algunos priistas, son los priistas de la nomenclatura, son los campeones mundiales de las plurinominales, son los campeones mundiales de ocupar todos los cargos de elección popular sin ir a tocar base con los militantes del PRI, nosotros ya estamos hartos de todos ellos y la militancia priista también.

¿Qué le dice a la nomenclatura?

Que le vamos a ganar, no tengo la menor duda.

Fuente: La Prensa Monclova