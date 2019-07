Ondas tropicales incrementarán la probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán

El potencial de lluvias se incrementará en los próximos días en la región debido a la llegada de ondas tropicales y una vaguada. No obstante, también continuarán las altas temperaturas.

Se espera que, a más tardar este jueves, una nueva onda tropical llegue al Sur de la Península e incremente la probabilidad de tormentas eléctricas en la zona; le seguirá una vaguada sobre el Golfo de México el viernes, y es posible que otra onda tropical arribe el fin de semana. Las lluvias serán de moderada a fuerte intensidad y podrían venir acompañadas de vientos fuertes.

Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo serán de entre 30° C y 35° C. Las mínimas al amanecer en los 3 Estados serán de entre 20° C y 25° C.

Los vientos soplarán del Este-Sureste y Este-Noreste a velocidades máximas de 45 km/h.

Pronóstico para hoy en Yucatán

Se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C. Soplarán vientos del Este-Noreste de hasta 45 km/h, y el oleaje en la costa será de alrededor de 1 metro de altura.

Pronóstico para hoy en Campeche

Se prevé cielo mayormente nublado con poca probabilidad de lluvias, así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C. Soplarán vientos del Este-Noreste de hasta 45 km/h y el oleaje en la costa será de alrededor de 1 metro de altura.

Pronóstico para hoy en Quintana Roo

Se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 30° C y 35° C, mientras que las mínimas al amanecer serían de alrededor de los 25° C. Soplarán vientos del Este-Noreste de hasta 40 km/h, y el oleaje en la costa será de alrededor de 1.5 metros de altura.

Fuente: METYUC