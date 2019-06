Declaran emergencia eléctrica en la Península de Yucatán por falta de gas

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en Estado Operativo de Emergencia a la Península de Yucatán; es decir, que la demanda de electricidad supera a la capacidad de generación.

En un oficio emitido este lunes, el organismo explica que en los siguientes meses -sin especificar cuántos- habrá indisponibilidad de gas natural en la Península, lo que derivará en que tres de las centrales de ciclo combinado de la región trabajen al 75 por ciento de su capacidad total instalada, de mil 252 megawatts hora (MW). “Solo se tendrán disponibles alrededor de 315 MW en centrales de ciclo combinado consumiendo gas natural”, afirma.

La central de ciclo combinado Mérida III, por ejemplo, operará a carga media durante las horas del día que tienen alta demanda y se desconectará cuando la demanda sea baja para recuperar inventarios de diésel, explica el documento.

Así, el Cenace afirma que de los 2 mil 120 MW de la capacidad instalada en la región, deberá haber al menos 985 MW disponibles para garantizar el suministro en la Península, aunque solo se tiene 732 MW disponibles.

“En ese sentido, y que en tanto la generación despachable sea menor a 985 MV (sin considerar la CCC CPC), en términos del numeral 2.1.4 del Código de Red, se informa a todos de la industria eléctrica del Centro de Control de Energía, a través de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, se declara en Estado Operativo de Emergencia a la Península de Yucatán, con fundamento en los establecido en los artículos 107, 108, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, 13, fracciones I y XXVII, fracciones I y II del Estatuto Orgánico de la Entidad”, se lee en el comunicado emitido.

Durante un Estado Operativo de Emergencia, el Cenace puede dar instrucciones especiales o tomar decisiones con base en la excepcionalidad, y así podría, por ejemplo, declarar zonas prioritarias de despacho de electricidad.

“El Cenace opera no en condiciones de mercado, sino en condiciones de estabilidad del sistema y decide de manera especial cuáles son los criterios de despacho (…). No significa que no habrá energía, pero sí que en dado caso de que llegue a pasa el Cenace puede tomar medidas extraordinarias”, explicó Paul Sánchez, fundador de Ombudsman Energía México.

En lo que va de 2019, la Península ha sufrido ya tres apagones entre abril y marzo pasados.

Fuente: El Financiero