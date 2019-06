¿De qué color ves las esferas? El nuevo reto viral que causa furor en redes sociales

¿Qué responderías si te piden mencionar los colores de las esferas que aparecen en la imagen? Lo más probable es que menciones que tienen un tono amarillo, rojo y violeta; sin embargo, te sorprenderá saber que todas poseen el mismo color.

Se trata de una impresionante ilusión óptica que se hizo viral en Facebook y que consiste en colocar los elementos sobre un fondo multicolor; no obstante, la gráfica se caracteriza por poseer un importante detalle.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

