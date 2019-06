Secuestró a su hijastra por casi 20 años y tuvo 9 hijos con ella

Estados Unidos.- Un hombre de Oklahoma secuestró a su hijastra cuando era niña, la violó y abusó sexualmente en repetidas ocasiones de ella. Con la mujer engendró a sus nueve hijos y la amenazó con violencia durante los casi 20 años que la mantuvo cautiva, dijeron las autoridades.

Henri Michelle Piette, de 63 años, fue declarado culpable por un jurado federal por el delito de secuestro, así como por tener relaciones sexuales con una menor de edad. El juicio fue tan polémico que se prolongó durante siete días y el hombre condenado a cadena perpetua.

Henri Michelle Piette began sexually abusing Rosalynn when she was just 10-years-old after marrying her mother. https://t.co/FnPyIaximx

McGinnis, ahora de 34 años, huyó con ocho de sus nueve hijos a principios de 2016, después de haberse hecho amiga de una pareja que conoció en una tienda de abarrotes en México.

“Horrorosos abusos durante dos décadas”

“La víctima sufrió dos décadas de horrorosos abusos por parte del acusado. Su coraje la llevó a escapar y rescatar a sus hijos, y permitió que los investigadores y fiscales buscaran justicia en su nombre”.

Así lo aseguró en un comunicado de prensa el fiscal estadounidense Brian J. Kuester, del Distrito Este de Oklahoma.

Henri Michelle Piette abducted the victim in 1997 from the small Oklahoma city of Poteau, where she had been living with her mother, according to prosecutors. The girl’s mom had been in a relationship with Piette. https://t.co/XMnUuiNrOS pic.twitter.com/wo4v3Jpvqu

— InsightScoop.ng (@insightscoopng) June 13, 2019