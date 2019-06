Niño lleva huevos y yogurt al kínder para su amigo que no tiene comida

En redes sociales se viralizó la historia de un alumno de kínder que fue descubierto por su hermana mayor, cuando llevaba huevos y yogurt en su mochila, mismos que iba a entregar aun compañero para que pudiera comer algo a la hora del almuerzo, ya que ‘nunca lleva lunch’.

“Uno de mis hermanitos llevaba huevos en la mochila, antes de irse al kínder le cargué la mochila para que se subiera al carro, entonces me percaté de que estaba muy pesada. Cuando la abrí tenía huevos y yogurt adentro, entonces lo voltié a ver y agachó la cabeza y le pregunté ¿Por qué traes esos huevos en la mochila? Y se quedó callado por un momento, después me dijo ‘Es que en mi kinder hay un niño que no tiene comida y nunca lleva lonche’ (sic)”, detalló la hermana del pequeño en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la información que aparece en la cuenta de Facebook de la hermana del menor, el pequeño y su amigo, para quien iba destinado el lunch, asisten a un kínder de la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora.

Fuente: Excelsior