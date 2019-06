‘Vacuum Challenge’, el peligroso reto que te envuelve en una bolsa

En redes sociales se ha viralizado el juego ‘Vacuum Challenge’, que consiste en meterte a una bolsa negra de basura e introducir un tubo de aspiradora, cerrarla y poner en marcha la máquina.

Quienes lo han practicado afirman que se quedan envasados en el vacío, aunque una de las reglas es dejar la cabeza afuera para no perder la respiración (no todos lo han cumplido, honestamente). Este reto también se conoce como el juego de la aspiradora y ha llamado la atención sobre todo de menores de edad.

Soooo… my brother just had to try it with Matthew 😭😂#VacuumChallenge pic.twitter.com/zIdjGWoPQE — Emma ✌🏻 (@EJHaston) May 31, 2019

El torpe origen de una moda

Usuarios de redes sociales siguieron la “moda” luego de que el internauta @skiiinyboiii, nombrado Tik Tok en Twitter, se filmara en una bolsa negra grande y quedara atrapado hasta que sus padres acudieron a ayudarlo.

La escena les pareció tan graciosa que de allí en adelante decenas de personas han compartido sus videos siendo aspirados dentro de la bolsa.

Tried the #vacuumchallenge….

Can you tell it’s exam season pic.twitter.com/5Dh8NmsZxv — Capri Sun (@AbbyFabs) May 29, 2019

Podría causar hipoxia cerebral

Eso sí, se ha hecho tan viral que las personas deciden no hacerlo solas, pues según los especialistas que han advertido en a los usuarios, esta práctica podría causar hipoxia cerebral; un reducido suministro de oxígeno al cerebro, además de caídas accidentales o lesiones en distintas partes del cuerpo.

Recientemente también se divulgó un reto donde los internautas debían ayudar a un sediento a alcanzar su caguama utilizando la nariz… lo que por supuesto llevó a miles a hacer el ridículo en el transporte público, la escuela, el trabajo o cualquier otro lugar donde el reto se les haya hecho presente.

Fuente: SDPNoticias