Proponen que elección interna del PRI sea el 11 de agosto

De acuerdo al medio nacional ” LA JORNADA”, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche y aspirante a dirigir el PRI, propuso que la elección interna de este partido se realice el domingo 11 de agosto, una semana antes del término del periodo que ocupa la presidenta actual, Claudia Ruiz Massieu.

Apenas concluyan las elecciones estatales de este domingo, los grupos internos del tricolor definirán los términos de la convocatoria y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional al periodo 2019-23.

Según estas previsiones, la semana próxima debería quedar definida la convocatoria para someterla a consideración del consejo político.

Los aspirantes ya han fijado posiciones. Por un lado aparecen juntos, en distintos pronunciamientos, José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud; los ex gobernadores Ivonne Ortega (Yucatán) y Ulises Ruiz (Oaxaca), así como el ex legislador Ramón Martel.

Como el opositor a vencer se encuentra Moreno, quien en la semana que concluye habría recibido el apoyo de los gobernadores priístas.

Por ello fue señalado como el candidato oficial, así como de una supuesta alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego, en reunión en la Ciudad de México, Moreno dijo que la política es buena porque se construyen acuerdos y consensos.

Aseguró que el año pasado él fue uno de los priístas que combatieron con fiereza al entonces candidato presidencial de Morena, pero después, en su calidad de gobernador, tiene la responsabilidad de alcanzar acuerdos con el jefe del Ejecutivo.

No soy empleado de él, dijo Moreno ante legisladores y ex ­legisladores.

También defendió la posibilidad de que la oposición pueda dialogar con el gobierno, como hicieron los priístas de 2000 a 2012, sin escatimar la lucha electoral.

Morena ganó ayer, gobierna hoy se irá mañana porque no tiene capacidad para dar resultados al pueblo de México, aseveró el gobernador de Campeche, a quien llaman Alito.

Los aspirantes que han tomado distancia de Moreno piden piso parejo en la contienda.

