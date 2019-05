Pemex se convertirá en palanca nacional de desarrollo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene que ser la palanca para el desarrollo nacional, por ello la importancia de rescatar a la paraestatal.

Durante le presentación del Plan Nacional de Refinación en la refinería ‘Ing. Antonio Manuel Amor Ríos’ en Salamanca, Guanajuato; el mandatario informó que Pemex tiene 100 mil millones de pesos más de presupuesto en relación al año pasado.

“Tuvimos la suerte de que la gente decidió a favor de un cambio verdadero cuando estaban a punto de consumar el desmantelamiento de Pemex, en esta etapa nueva también se apoyará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señaló.

El mandatario mexicano adelantó que se apoyará a Pemex con el decreto que se firmará para quitarle la carga fiscal.

Afirmó que durante la llamada Reforma Energética todos los contratos que se entregaron a las empresas particulares y extranjeras no han dado resultados, “no se ha producido ni un barril”, sin embargo, “decidimos no cancelar los contratos porque no queremos pleito, queremos decirle a ellos que inviertan y que produzcan”.

El titular del Ejecutivo aseveró que el propósito de la nueva refinería es que aumente la producción, todo lo que se produce en Campeche, Tabasco y todo ese litoral llegará a la terminal de Dos Bocas.

Destacó que a finales de este mes se firman todos los contratos para22 campos de producción, asimismo se disminuyó el robo de hidrocarburo, “se robaban 80 mil barriles diarios, ahora bajamos ese robo a 4 mil, es decir se redujo en un 95%, se ha ahorrado 50 mil millones de pesos”, indicó.

“Queremos una empresa fortalecida, Pemex tendrá ingresos suficientes para ayudarnos para financiar el desarrollo en la segunda mitad del gobierno, ahí se convertirá en palanca del desarrollo nacional”, indicó el presidente de México.

Fuente: ADN 40