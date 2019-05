Padre violaba a sus hijas y la mamá les daba anticonceptivos

Indonesia.- Una madre le suministraba pastillas anticonceptivas a sus hijas adolescentes para evitar que se embarazaran de su propio padre quien abusaba de ellas constantemente en su hogar en la isla indonesia de Borneo.

Las jovencitas de 16 y 19 años eran victimas de abuso sexual por parte de su padre, un hombre de 67 años de edad, desde el 2012, quien las ataba para llevar acabo sus ataques enfermos.

Las jóvenes al no poder mas con la situación por la que pasaban, le confesaron a una vecina sobre el supuesto abuso, misma que dio aviso a las autoridades.

El hombre fue detenido por la policía, mientras que las jovencitas fueron llevados al hospital para un examen médico.

Los informes de la policía, dieron a conocer que el hombre admitió haber violado repetidamente a sus hijas durante el interrogatorio.

Los cargos contra el sospechoso no se han anunciado y no está claro si su esposa será acusada, según lo publicado por The Sun.

Cabe mencionar que el abuso sexual de menores se castiga con hasta 15 años de prisión en Indonesia, y la sentencia se incrementa en un tercio si las víctimas están relacionadas con el perpetrador.

Fuente: El Debate