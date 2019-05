Fin del misterio: Juego UNO confirmó que no se pueden sumar las cartas +4 y +2

A través de su cuenta de Twitter, la compañía a cargo del popular juego de cartas aclaró la ilegalidad del movimiento que es usual entre los jugadores.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h — UNO (@realUNOgame) May 4, 2019

La compañía a cargo del popular juego de cartas UNO aclaró, en su cuenta oficial de Twitter, la legalidad de uno de los movimientos más controversiales entre los jugadores.

“Si alguien pone una carta de +4, debes sacar cuatro cartas y tu turno se omite. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona saque seis. Sabemos que lo intentaste”, escribió la cuenta de la empresa.

Otro movimiento prohibido según la compañía es el sumar cartas de +4 entre sí, o intentar hacer lo mismo con +2. Según explicaron desde la cuenta oficial del juego no es posible sumar ningún castigo.

What about a +4 on a +4? — quintel clements (@q_theflyguy) May 5, 2019

Este es uno de los movimientos más comunes entre los jugadores, como lo demostraron los usuarios de las redes sociales, quienes reaccionaron de inmediato.

“Bien por la aclaración, digamos que este movimiento ha sido motivo para peleas” y “Mi mazo, mis reglas”, fueron parte de las reacciones del público.

Fuente: t13