Hacienda da a conocer nuevos recortes para fortalecer a Pemex

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Función Pública (SFP), anunciaron nuevas medidas adicionales de austeridad.

Los ahorros que se hagan con la reducción del 30% y 50% en gasto de viáticos y servicios personales, se canalizarán a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hemos decidido destinar todos lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex, con el objeto de fortalecer a esta gran empresa”, dijo la secretaría de Hacienda.

En conferencia de prensa conjunta, los titulares de SHCP y SFP, Carlos Urzúa y Eréndira Sandoval, afirmaron que las medidas no afectarán la operación ni a los trabajadores de base.

Están dirigidas a los servidores de mayor nivel, quienes tendrán que acatarlas de manera inmediata y obligatoria.

En Palacio Nacional, la secretaria de la Función Pública, dijo que posteriormente la SHCP hará la estimación de los recursos ahorrados y que le darán a Pemex.

¿En qué consisten?

* En nómina y servicios personales para mandos y personal de enlace tendrán que desocupar las plazas no autorizadas antes del 31 de mayo y ajustar las estructuras orgánicas.

* Devolver las plazas y cancelarlas antes del 30 de junio de 2019.

* No se contarán con asesores; habrá un máximo de cinco asesores adscritos a la coordinación de asesores de la Presidencia de la República.

* Se ajustarán los máximos autorizados a los gabinetes de apoyo.

* Choferes y vehículos solo para el Presidente, secretarios, subsecretarios y homólogos.

* No se permitirá la compra ni arrendamiento de autos nuevos para servidores públicos de mando.

* Comisión al extranjeros deberá ser justificada y autorizada.

Gasto operativo

* Reducción del 30% respecto al monto aprobado para 2019.

* Aquí entran materiales y suministros como combustibles y maquinaria.

* Viáticos, estudios e investigaciones.

* Gastos en comisiones oficiales,exposiciones, pasajes aéreos, subcontratación con terceros, servicios de celular.

* Comunicación social se reduce en 30% los gastos sobre lo aprobado como monitoreo, difusión de mensajes gubernamentales o comerciales.

* Se revisarán programas de poco beneficios para la población y elevar gastos superfluos.

¿A quién afecta?

A los funcionarios de altos mandos de toda la Administración Pública Federal.

Incluye a dependencias, órganos administrativos desconcentrados, órganos descentralizados, las instituciones públicas del sistema financiero, empresas productivas del Estado, IMSS, ISSSTE y demás entidades.

