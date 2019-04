Comando que denunció Fox para solicitar escoltas a AMLO no existió: testimonios

Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, reportó que un comando intentó entrar a su domicilio la mañana del sábado 6 de abril, por lo que solicitó atención inmediata. El diario Reforma dijo que se habría tratado de una pareja de escoltas que pasó por la zona por equivocación.

Ciudad de México, 7 de abril. El “comando armado” no existió. Supuestamente habría intentado ingresar ayer al domicilio del ex Presidente Vicente Fox, localizado en la comunidad de San Cristóbal, en Guanajuato. Pues no. Eran personas que formaban parte de la vigilancia de una boda, que solicitó el acceso privado del político por equivocación, informó hoy el diario Reforma.

El diario cuestionó al personal de vigilancia de Vicente Fox, en el Centro Fox, quien informó que las personas arribaron en una camioneta cerca de las 10:00 horas. Pero, contrario a lo que aseguró el ex panista, se habría tratado de un hombre y una mujer empleados como escoltas para una boda.

Fox denunció en Twitter que un comando intentó ingresar a una de sus propiedades, por lo que el Presidente López Obrador anunció escoltas para él y para Felipe Calderón, dos ex presidentes de México a los que ya se les habían retirado los privilegios. La reacción de AMLO, que ahora se supone basada en una mentira, ha sido ampliamente criticada en redes sociales; usuarios piden no regresarles las escoltas a los dos políticos panistas.

BREAKING NEWS: Don't forget that @CannaMexico is getting closer! We'll have the best people with the best dialogues on legislation, ecogrowth, security and so much more! #CannaMéxico2019 at @centrofox Let's continue the dialogue! pic.twitter.com/v0HQTV3YQN — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 5, 2019

El ex futbolista y medallista Carlos Albert Li también criticó la reinstalación de escoltas, en Twitter calificó la decisión como un error que “ofende y nos duele”.

“QUE VERGÜENZA Y QUE FALTA DE RESPETO A NUESTRO PAÍS EL HECHO DE QUE AMLO LE RESTITUYA SU ESCOLTA A VICENTE FOX…. grave error que nos ofende y nos duele”, expuso en la red social.

Por su parte, el periodista y producto Epigmenio Ibarra opinó que tanto el ex Presidente Fox como Felipe Calderón y Peña Nieto recibieron suficiente dinero a través de contratos y donaciones a cargo del erario por lo que, si hoy se sienten amenazados deberían pagar ellos mismos su seguridad. “Yo me pronuncio porque no se gaste en el ni un peso más!”, escribió en Twitter.

Tiempo después se confirmó que una pareja de novios se había hospedado en el hotel de la comunidad San Cristóbal donde Fox tiene un restaurante y donde a un costado ubica el Centro de estudios Fox. Reforma señaló que personal de seguridad reportó el hecho a sus superiores y la Policía municipal buscó a los presuntos guaruras, pero ya no fueron localizados.

Luego de denunciar la presencia del presunto comando, Fox Quesada agradeció a nombre de toda su familia la pronta respuesta que dio el mandatario Andrés Manuel López Obrador. “A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente. Deseo paz y seguridad para mi país”, escribió la noche de este domingo a través de su cuenta de Twitter.

Minutos antes, López Obrador informó que le colocarían a ocho elementos del Ejército para protegerlo, tal como se hizo con el también ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa desde hace tres meses, quien le hizo la petición por medio de una carta.

El anuncio sobre reforzar la seguridad del ex mandatario ha generado críticas de periodistas y funcionarios.

El periodista mexicano Julio Hernández, “Astillero”, criticó esta mañana: “Chente [Vicente Fox] andaba ayer en el extranjero. Hizo escándalo por Twitter ¡y consiguió ocho militares para cuidarlo a él, su familia y sus bienes!”.

Luego agregó: #NoAEscoltaMilitarAFoxYCalderón y #EscoltaMilitarParaTodos.

Mientras que la Diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier rechazó ayer la guardia de seguridad. A través de su cuenta de Twitter, la ex coordinadora del tabasqueño aseguró que Fox ”ya andaba urgido por guardias” y que “ahora seguirá Felipe, Peña y Salinas”.

“Este Fox ya andaba urgido por guardias… ahora seguirá Felipe, Peña y porque no, hasta Salinas”, publicó en su cuenta.

SEGURIDAD DE AMLO PARA EX PRESIDENTES

El Presidente López Obrador informó ayer luego de la denuncia de Vicente Fox:

“En el caso del ex Presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía alguna preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública, y también ordené que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección”, esto en entrevista con medios de comunicación durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“En lo que tiene que ver con la guardia del ex Presidente Calderón di la instrucción de que no fuese excesiva, el informe que tengo es que son ocho elementos y lo mismo va a aplicarse para el caso el ex Presidente Fox”, dijo a la prensa.

Asimismo, aseguró que las guardias de ambos ex mandatarios estarán a su disposición el tiempo que ellos consideren necesario, sin embargo, les hizo un llamado a buscar otras formas de garantizar su seguridad.

“Que ellos también busquen la forma de garantizar su seguridad, como nosotros tenemos que resolver y garantizar la seguridad de todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad”, subrayó el tabasqueño.

Respecto a los hechos reportados por Fox Quesada, López Obrador reconoció que él es responsable de lo que le suceda a Fox, así como de lo que le ocurra a cualquier otro ciudadano, ya que es el titular del Ejecutivo federal.

“Dice el ex Presidente Vicente Fox que me responsabiliza de lo que le suceda a él y a su familia, pues es una obviedad porque yo soy responsable como titular del Ejecutivo, como responsable del Estado, como Jefe de Gobierno, de la seguridad de todos los mexicanos, y yo deseo con todo mi corazón que no le pase nada a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida, entonces sí asumo que es mi responsabilidad”, señaló.

Fuente: SinEmbargo