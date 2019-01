Jorge Nordhausen Carrizales, nuevo coordinador del PAN en el Congreso del Estado

El dirigente estatal panista, Pedro Cámara Castillo, presentó esta mañana al diputado Jorge Nordhausen Carrizales, como el nuevo coordinador parlamentario de sus legisladores locales.

Pero de los 6 diputados solo llegó el nuevo coordinador y una diputada más.

Aunque negó conflictos, el dirigente del PAN dijo que quitarle este cargo a la diputada Nelly Márquez y dárselo a Jorge Nordhausen fue “un movimiento necesario” y que todos estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, vía telefónica, la ahora ex coordinadora Nelly Márquez Zapata aseguró que no fue tomada en cuenta para este cambio y solo le notificaron que ya no seguiría a cargo de la bancada.

No obstante, señaló que ella y otros tres diputados seguirán trabajando juntos, por lo que el nuevo coordinador, solo coordinará a una diputada.

Pero fiel a su estilo, Nelly Márquez se burló de Jorge Nordhausen y le advirtió que ni ella, ni los otros 3 diputados que la apoyan van a trabajar en las comisiones.