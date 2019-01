(Video) Mujer arrastra a perro atado a su auto

Usuarios de redes sociales difundieron un video para denunciar un nuevo caso de maltrato animal. En el material audiovisual grabado por un automovilista se muestra cómo una mujer arrastró desde su auto a un perro por varios metros en calles del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

En la grabación, se observa cómo la mujer que conduce un automóvil Toyota color gris con placas MSD-49-98 arrastra por varias calles a la perrita y se detiene hasta que la autora del video comienza a pitarle.

A pocas horas del día el Primer reporte en #Coahuila de agresión a canina ahora #Xoxocotlan #Oaxaca se reporta otra agresión canina. @julioastillero

RT difundir por favor

Video: Usuario de Redes Sociales👇 pic.twitter.com/d4CqDbZVCV — Oscar Ortega ツ (@OrtegaRuizABC) January 8, 2019

-Oiga qué le pasa, menciona la señora que grabó el video.

-La encontré. La voy a salvar, la estoy rescatando de un espacio donde veníamos, menciona la automovilista mientras desamarra a la perrita.

-¿Por qué la trae así?

-Porque no la conozco. La voy a rescatar.

-Vea cómo está sangrando, señora. Por qué la trae así, por qué no la sube a su coche.

-No la estoy lastimando. Estoy buscando salvarla, menciona la dueña del can mientras la sube a su auto y asegura que no está haciendo nada malo.

El video ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes han iniciado una campaña para identificar a la mujer y saber el estado de salud del perro.

La grabación fue compartida tan sólo unos días después de la difusión de un video que denuncia a un hombre por apuñalar a un perro en Piedras Negras, Coahuila, durante una fiesta.

Usuarios de redes sociales identificaron como Gerardo Herrera al sujeto que apuñaló a un perro en Piedras Negras, Coahuila. El agresor, supuestamente es empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fuente: Sin embargo