Niña fue discrimina en su cumpleaños tras ser violada; nadie asistió

Argentina.- La madre se cruzó con las mamás de las otras menores por Whatsapp. Posteriormente publicó los chats en las redes. Hace dos meses denunció que su hija fue violada por su expareja en Cochicó, Buenos Aires.

La menor intentó festejar con una merienda, pero no fue ninguna de sus amigas.

“Destruida… More es la misma nena de siempre… ella no cambió en nada.. fue abusada… eso no la convierte en una nena mala…” , dice el post.

En medio del enojo y la desilusión, las respuestas que recibió para justificar las ausencias profundizaron el dolor: “Aprende a ser más madre porque hasta el momento venís fallando y yo a mi hija la cuido y no voy a dejar que le pase algo”, le contestó una de las mamás, haciéndola indirectamente responsable del abuso que sufrió la nena.

Los vecinos se hicieron eco de la situación que expuso la mujer en las redes y no tardaron en convocar una “caravana solidaria” para acompañar a la nena con una merienda popular en la plaza.

Es así que se realizará este 5 de enero una reunión en la localidad para celebrar el cumpleaños de la pequeña con el nombre de ”Ni una Morena más”.

La denuncia del abuso

En octubre, Julieta Colinas denunció a su expareja, que ya fue detenido, por abusar sexualmente de su hija. “Esperabas a que me durmiera para pasarte a su cama. Es perverso. La destruiste“, decía en un vídeo estremecedor.

Entre lágrimas, dijo: “Me encantaría preguntarte ¿por qué tuviste que hacerle algo así? Teniendo hijos de la misma edad que ella, ¿por qué?. Más allá de que lo niegues y de que trates de convencerte y convencer a la gente de que estamos mintiendo, expones a mi hija a esto. ¿Por qué?”.

Fuente: Todo Noticias