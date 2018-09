Bebé sorprende con enormes y bellos ojos, producto de síndrome

Estados Unidos.- Los hermosos y grandes ojos de Mehlani son a diario elogiados por las personas; sin embargo, su madre prefiriera que no fueran así, dado a que son producto de un síndrome que la aqueja y podría dejarla sin visión.

Para Karina, madre de Mehlani, es difícil responder a los elogios para los grandes ojos de su hija, producto de una rara condición genética.

Im seriously overwhelmed with all of the love my princess is getting ♥️ you guys are literally making me tear up! Since everyone’s being so sweet I thought I’d share some of my favorite pics of my beautiful! pic.twitter.com/gu4hqQFYBw — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 14, 2018

Los ojos enormes y marrones de Mehlani, de dos años de edad son producto del síndrome de Axenfeld-Rieger; esta enfermedad afecta el desarrollo de los ojos y causa glaucoma.

Karina relató que a la semana de nacida le fue detectada esta afección a su hija que daña la córnea y el iris, mientras el glaucoma ataca los nervios ópticos del ojo y podrían provocarle ceguera por la presión.

Cada vez que salimos y un extraño me felicita por cuán grandes y bellos son sus ojos, tengo un debate mental sobre si debo o no mencionar su defecto. Yo decido que no, sonrío y digo gracias, compartió la mujer en twitter.

A Karina le preocupa lo que su pequeña sienta por ser “diferente”.

Malahni utiliza lentes de sol cuando se encuentra a la intemperie para proteger sus ojos, informó The Independent.

Everytime were out & a stranger compliments on how big & beautiful her eyes are, I have a mental debate on whether or not I should mention her defect. I decide no, smile & say thank you. I’m always left with a weird feeling. I just pray she’ll always know how beautiful she is. pic.twitter.com/JUJyGkLbDe — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 13, 2018

La mujer expresó sus temores en redes sociales y recibió palabras de aliento a cambio.

“Parece un síndrome de niño lindo para mí. ¡Haciendo una gran mamá! “

“Ella es perfecta y si alguna vez lo duda cuando sea mayor, solo recuérdale que todos tienen algo que los hace únicos y diferentes de los demás”, agregó otra persona.

Posteriormente, Karina agradeció por su parte y de Mehlani las palabras de apoyo.

Mehlani wants to say thank you to everyone for their kind sweet words! She has no idea what Twitter is but I told her everyone loves her & thinks she’s beautiful 💖 pic.twitter.com/ZEzbo1ZJBn — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 14, 2018

No tiene idea de qué es Twitter, pero le dije que todo el mundo la ama y que piensa que es hermosa.

Fuente: El debate