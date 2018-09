Denuncia en Facebook que alguien lo embrujó para que deje de trabajar

El hombre cree que le lanzaron un fuerte hechizo para quitarle las energías.

“Me dijeron que estoy embrujado para no trabajar y yo siento en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando”, comienza el clip que ha dado vuelta a medio internet.

En él, el usuario de Facebook cuenta que lleva tres días sin trabajar y asegura que una fuerza extraña lo está obligando a no levantarse porque no tiene ganas de ir a laborar ni mañana, ni pasado mañana.

“Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre”, dice y pide ayuda para curarse.

Aunque el clip causó un revuelo impresionante y millones de mofas, se trata de una broma del vlogger ‘Chaparro Chuacheneger’, que se dedica a publicar este tipo de contenidos.