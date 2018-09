Ahora WhatsApp tendrá un lado oscuro

Twitter y YouTube ya tienen desde hace tiempo esta función.

WhatsApp está trabajando en una función largamente esperada. Se trata de nuevo diseño del programa, que se llama ‘modo oscuro’, según informó WABetaInfo.

‘Modo oscuro’ es una característica esencial, que los usuarios de la aplicación han esperado durante mucho tiempo, opinan desde el portal Gizbot. Al activarla, todos los colores claros de la aplicación pasan a ser presentados en tonos oscuros. Plataformas como Twitter y YouTube ya cuentan desde hace tiempo con esta función.

La nueva función tendrá varias ventajas. Primero, ayudará a reducir la tensión en los ojos del usuario durante el uso de WhatsApp de noche o en condiciones de poca luz, porque el brillo de la pantalla no será tan luminoso. Además, el ‘modo oscuro’ ayudará a conservar la batería en teléfonos con pantallas OLED.

Sin embargo, no se informa la fecha exacta de la disponibilidad del modo oscuro para WhatsApp. Se espera que la función esté disponible para todos los dispositivos.

FULL OLED FRIENDLY: see this WhatsApp screenshot (NOTE: IT'S MY CONCEPT! IT'S NOT THE OFFICIAL DARK MODE!!!!)

Night mode: see this Telegram Screenshot.

What do you like to see in WhatsApp? pic.twitter.com/8bf8NCV6db

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 14, 2018