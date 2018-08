Hombre pelea con su esposa y estrella avioneta contra su casa

Un hombre murió al estrellar una avioneta contra su casa en Utah, Estados Unidos, para vengarse de su esposa con la que horas antes había discutido.

De acuerdo con los reportes, Duane Youd murió, mientras que ella y un niño que se encontraban en el domicilio sobrevivieron, pese a que la parte frontal de la casa de dos pisos estaba envuelta en llamas.

Horas antes del incidente, el hombre fue arrestado por agredir a su esposa en un cañón cercano donde la pareja fue a hablar sobre sus problemas.

Pero, parece ser que eso no fue suficiente para Youd, quien tomó el Cessna 525 bimotor, que presuntamente pertenecía a su empleador, un piloto experimentado, y la estrelló contra el domicilio.

No se sabe si tenía autorización para tomar la aeronave, así como tampoco se sabe si el niño en la casa tiene alguna relación con él.

