En medio de una intervención quirúrgica, médicos se toman una “selfie”

Las involucradas están aún en espera de recibir una sanción.

Desde que las redes sociales son parte fundamental de nuestras vidas, hacemos hasta lo imposible por mantener al tanto de nuestras actividades a la comunidad de personas con quienes compartimos el mundo virtual, pero poco a poco hemos ido perdiendo la cordura y ahora es común encontrar imágenes de los más inverosímiles.

Un claro ejemplo son las fotografías que una médica, una anestesista, dos instrumentistas y una enfermera se tomaron dentro de un quirófano, en medio de una intervención quirúrgica a nivel abdominal, e incluso con órganos humanos en las manos.

Como si no fuera suficiente el hecho en sí, el equipo médico publicó las fotografías a través de la cuenta de Instagram de la jefa cirujana.

El equipo fue suspendido, informó este 31 de julio una autoridad sanitaria de San José, en la localidad Capilla del Señor, a 90 km de Buenos Aires.

En una de las imágenes una de las profesionales de la saludse apoya sobre la pierna del paciente para poder salir en el cuadro de la foto.

El secretario de Salud comunal Ricardo Algranati declaró canal TN que fue un agravante que las fotografías haya sido difundidas en redes sociales.

“Estas fotografías afectan los derechos del paciente que está postrado y dependiente; afectan el decoro porque muestra sus órganos”, dijo.

La cirujana del caso Lorena Olguín en cuya cuenta de Instagram se divulgó la fotografía fue suspendida junto al resto del equipo que intervino en la cirugía.

“Me ha afectado mucho todo esto, doy unas disculpas públicas al pueblo de Capilla, por haber ofendido visualmente con estas imágenes, no fue intención de ningunos de nosotros que todo esto ocurriera”, dijo Olguín al medio local Capilla Online.

La médica explicó que no fue ella quien tomó la fotografía.

“Estaba operando, me dijeron ‘foto’, miré a la cámara instintivamente, luego me gustaron las imágenes, las subí y ocurrió todo esto, que no hay manera de justificarlo”, dijo.

Las autoridades anunciaron que por el momento, el equipo sólo está suspendido en espera de recibir una sanción que aún no está determinada debido a que el hecho no constituye en delito pero sí desprestigia los servicios de salud.

Fuente: SDPNoticias.