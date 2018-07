Perrito enciende las redes sociales tras ‘interpretar’ canción de Britney Spears

A comienzo de los años 2000 el nombre de Britney Spears empezó a destacar en el mundo de la música y pronto se convirtió en un ícono llegando a ganar el título de ‘la princesa del pop’.

Con sus temas pegajosos llegó a la cima de las listas y su álbumes rápidamente se convirtieron en los favoritos de las adolescentes.

Aunque hace algunos años se dio una pausa musical para reordenar su vida, en 2011 volvió al ruedo y retomó su lugar en la industria.

A pesar que en su carrera ha tenido altibajos, su música siempre ha estado presente y eso lo saben hasta los perros.

Si, leíste bien, los perros. Recientemente Matthew Hardin, un estadounidense grabó a su perro Riley ‘interpretando’ el comienzo de la canción de ‘Toxic’, o bueno, eso parece.

En el video difundido por el joven en su cuenta de Twitter se aprecia cómo su can emite sonidos muy parecidos al tema de la cantante.

¿Eso solo me parece a mí, o Riley suena como si estuviera cantando ‘Toxic’ de Britney Spears?”, escribió Hardin.

La publicación rápidamente se viralizó y en pocos días consiguió más de cuatro milones de reproducciones y 405 mil 857 ‘me gusta’.

Si no has visto el video aquí te lo dejamos:

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD

— matt (@matthardn) July 21, 2018