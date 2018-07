Hombre se divorcia y le da a su exmujer la mitad de todo lo que tenían…¡LITERALMENTE!

Los acuerdos a los que llegan las parejas que se divorcian a menudo obligan a dividir las cosas que tienen en común (50/50). Eso es lo que hizo el protagonista de esta noticia… en un gesto irónico le dijo a su ex mujer Laura que le daba la mitad de lo que tenían… ¡literalmente!

Así que se dedicó a cortar toda clase de objetos: un teléfono móvil, un ordenador portátil, un sofá, un televisor,… ¡incluso un coche! Debe tener experiencia con las herramientas utilizadas porque lo ha destruido todo justo por la mitad. Todo lo que tiene él (el 50% de sus cosas), las ha puesto a la venta en eBay explicando en cada objeto cómo los tribunales ordenaron “dividir” sus pertenencias con una valoración crítica y amarga pero al mismo tiempo divertida después de enterarse que su mujer había sido infiel.

En algún lugar de Alemania hay una mujer llamada Laura que está más bien molesta tratando de averiguar qué hacer con la mitad de cada objeto.

“Ver la tele solos ya es bastante deprimente. El dispositivo es muy compacto y tiene varias entradas, pero no estoy seguro de si funcionan todas”

“Es el teléfono perfecto para la gente que no le gusta hacer llamadas”

“En los últimos años he pasado muchas tardes hermosas en este sofá con mi mujer. Pero para ella no eran tan hermosas, por eso ahora mi ex esposa está sentada en otro sofá”

“Las sillas son perfectas para una obra de arte”

“En mi opinión, es la solución perfecta para los usuarios que quieren ahorrar espacio y que no pueden permitirse un MacBook Air”



“No hay necesidad de recibir caricias de los animales de peluche. Para eso ya están los compañeros de trabajo cariñosos”





“El coche está muy bien conservado para los años que tiene, pero tiene algunos signos de descaste. En particular, le falta la mitad”

“Por desgracia, sólo puedo ofrecer la mitad… pero no importa, me he preocupado de que los mejores bocetos estén en mi lado”

“A diferencia de mi ex mujer, no puedo decir nada malo de la cama. En realidad, siempre he dormido bien en ella”

“La rueda se mueve a pesar de las limitaciones de menor importancia. El freno delantero se acopla perfectamente”