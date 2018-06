Mamá se maquilla marca de nacimiento de su bebé en el rostro

Quando fiquei grávida e à espera do Enzo, tive um pouco de medo da maternidade, amamentação, sem saber se eu iria dar conta de tudo isso e ainda ter que ensinar milhões de coisas. Mesmo com um turbilhão de pensamentos e preparações eu estava imensamente feliz por estar ali sentido ele soluçar, chutar e mexer, amando cada segundo da gestação. Então dia 04/05/2017 o Enzo nasceu e neste mesmo dia nasceu com ele uma nova Carolina, uma nova e mais forte Mulher/Mãe. Era tanta alegria e felicidade que repito mais uma vez o quanto a gratidão à Deus tomou conta do meu coração por ter me escolhido como A Mãe do Enzo. E só então eu entendi que na verdade quem iria ensinar sobre à vida não era eu e simplesmente era o meu filho que tinha apenas algumas horas de vida! Nesse 1 ano e alguns dias que já se passaram eu aprendi tanto e sou mais grata ainda por cada segundo vívidos ao seu lado. Hoje meu filho, você não só transformou a minha vida, como também a vida de muitas mulheres e famílias do Mundo inteiro. Te Amo infinitamente. Seu sorriso é o meu melhor remédio. #mamaedoenzo #maedoenzo #amorpravidatoda #amordemae

