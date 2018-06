(Video) ¡Indignante! Niñera maltrata a niño discapacitado de 5 años

Tiffany Fields no tuvo otra solución que contratar a una mujer, Lilian D. White, a quien aparentemente le gustaban los niños, y pensó que podría cuidar de Luke, (un niño discasitado sin problema) mientras ella se iba a trabajar.

En un punto determinado, la mujer empezó a observar comportamientos extraños en el pequeño, lo que hizo que levantara la sospecha de que White no estaba haciendo su trabajo como debía.

Inmediatamente, procedió a colocar cámaras de seguridad en su domicilio, ya que sería la única herramienta de la que dispondría para comprobar alguna negligencia por parte de la cuidadora.

Pero cuando Tiffany logró tener la evidencia, se percató que no se trataba de un descuido menor, sus ojos no podían dar crédito a lo que veían. Estaba frente a un brutal caso de abuso infantil, y en este caso era particularmente grave ya que Luke padece de una deficiencia cardíaca, tiene epilepsia y síndrome de down.

En el video se puede ver a White sentarse sobre el pequeño y ponerle el trasero en la cara mientras ella cambia su pañal. Ciertamente, al tratarse de un niño con problemas, seguramente sería inquieto como cualquier otro. Pero eso no justifica en absoluto el trato recibido por el menor.

El impotente Luke no puede hacer nada más que quejarse; por más que se opone, no puede con la voluminosa mujer que tiene delante, quien lo arrastra sin contemplaciones, sujetándolo fuertemente por los pies, como si de una fregona se tratara.

Luke, por su parte, trata de darse la vuelta y muestra resistencia, hasta que finalmente la mujer coloca todo su trasero en su cara para lograr que el pequeño permanezca inmóvil. ¡Es un horror!

Fuente: Viralistas