¡DESGARRADOR! Niño se despide con una caricia de su hermanita a punto de morir

Una familia de Miami está viviendo un momento doloroso con la muerte de la pequeña Adalynn, de cuatro años.

Desde hace dos años, la menor estaba luchando contra un tumor muy agresivo en su cerebro y médula espinal, y lamentablemente hace unos días perdió la batalla.

Tras el deceso de Adalynn, Matt, el padre de la pequeña, publicó una desgarradora imagen en su perfil de Facebook, en donde su hijo Jackson consolaba a su hermanita horas antes de morir.

En el desgarrador post se aprecia a la niña tomar la mano de su hermanito, mientras que él con una caricia en su frente se despide de ella momentos antes de partir.

“Un pequeño niño no debería de despedirse de su compañera de juegos, su mejor amiga, su hermanita,” comentó. Esta no es la forma en que se supone que debería ser. Pero este es el mundo en el que vivimos. Los síntomas de Addy han progresado rápidamente durante el último día y medio. Ya no puede comer sin dificultad y ahora está durmiendo la mayor parte del tiempo. Lo más probable es que no le quede mucho tiempo,” publicó Matt en su cuenta de Facebook.

Horas después de la publicación Adalynn partió al cielo llevándose una sonrisa en sus labios por haberse despedido de su compañero de travesuras.

“Siempre recuerda: Dios está en esta situación, algo está haciendo, algo BUENO está haciendo,” publicó Matt pidiendo que oraran por su familia.

Fuente: El debate